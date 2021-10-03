Последние новостиПолитика«Перемирия не будет!»: Чехия хочет диалога от России. Реакция Москвы поразила даже скептиков Чешские политики все же не настолько недальновидны, как многим казалось после их многочисленных нападок в сторону России.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СиденкоЧехи?! А что, есть такая нация? А я думал, что это профессия. (Перефразированный О. Бисмарк о румынах).ИванРоссия настолько самодостаточна, что не только чехия, но и страны позначительнее нам НЕ нужны. Хватит набратались так,что самим тошно от братьев-предателей!Михаил ВоробьевБывает, что государство один раз ошиблась, но после этого оно приносит публичное извинение. Но Чехия уже несколько раз делает "ошибки" и после этого просит встречи ради извинения. Но на это Россия правильно отказало. В таких случаях свои "ошибки" , Чехия должна публиковать в прессе о своих "ошибках".Сергей ЯминовХватит явных врагов, называть партнерами. Только глупость получается.степан дуновНикакого прощения, только после публичного извинения и признания своей неправоты, возмещения за моральный урон и тогда Россия подумает стоит ли иметь с ними какие то отношения.Вадим АбдурашитовИ ещё после восстановления всех снесенных памятников!Vladimir LioubimcevВот вам и "братья-славяне"... Только вопрос: славяне ли они, и братья ли?Комментировать
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