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Тренер Жумагулова и Морозова по физ.подготовке: «Стараемся не добавлять мышечной массы, больше укреплять связки»

Тренер бойцов UFC Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова по физ.подготовке Руслан Алтаев о работе с бойцами: «Мы стараемся не добавлять много мышечной массы, стараемся укреплять связки.

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