НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Папа римский – игрокам сборной Хорватии: «На ЧМ вы были третьими, на Евро будьте первыми или вторыми! Важно развивать духовные и человеческие добродетели и служить примером»

Накануне сборная посетила Ватикан и встретилась с понтификом. «Никогда не забывайте, что болельщики, особенно молодые люди, смотрят на вас снизу вверх: ваша роль выходит за рамки спорта и становится образцом полноценной жизни и успеха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх