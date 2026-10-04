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FiNE NEWS

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3 ноября: последний короткий рабочий день 2026-го — как россияне смогут насладиться свободным часом перед праздником

Представьте: вы заканчиваете рабочий день на час раньше, а впереди — долгожданный праздник. Для россиян это станет реальностью уже 3 ноября 2026 года, когда последний сокращённый рабочий день подведёт итог рабочей недели.

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