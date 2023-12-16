В Японии впервые удалось воссоздавать изображение из мозга человека с помощью ИИ

Команда японских ученых из Национального института квантовой науки и технологий и Университета Осаки разработала технологию, которая, используя генеративный искусственный интеллект (ИИ), позволяет создавать изображения на основе обработки сигналов мозга.
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