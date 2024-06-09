Житель Бангкока заразился редкой легочной инфекцией, когда кормил голубей

Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, когда кормила голубей. Женщина, которая регулярно кормила птиц, по незнанию вдохнула споры грибов, что привело к серьезной инфекции и потребовало удаления части легкого.
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