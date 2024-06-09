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Житель Бангкока заразился редкой легочной инфекцией, когда кормил голубей

Житель Бангкока заразился редкой легочной инфекцией, когда кормил голубей

Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, когда кормила голубей. Женщина, которая регулярно кормила птиц, по незнанию вдохнула споры грибов, что привело к серьезной инфекции и потребовало удаления части легкого.

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