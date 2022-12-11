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Штястны («Каролина») забил 1-й гол в сезоне в 26-м матче, Марун («Тампа») – в 27-м

Два форварда клубов НХЛ прервали длительные безголевые серии со старта сезона.  Пол Штястны («Каролина») забил в 26-м матче сезона, поразив ворота «Айлендерс» (3:0).

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