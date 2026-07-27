Фраза «один раз живем» и её последствия: мемный дайджест

Что творится с банковским счётом после того, как прозвучало сакраментальное «один раз живём», откуда берётся внезапное желание рвануть в Мексику, и другие смешные ситуации — встречайте утреннюю подборку мемов на понедельник.
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