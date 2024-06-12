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Больше не владычица морская. Как мы отобрали у них главный морской путь

Больше не владычица морская. Как мы отобрали у них главный морской путь

Ведь как устроен этот мир. Кто контролирует морские торговые пути, тот контролирует торговлю.

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Комментарии
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Ольга Густова
Шлёпки это образное выражение, имеется ввиду слабо вооружённые вояки дрючат одних из сильнейших армий мира.
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8 час.
Бауржан Сатпаев
Совершенно верно!
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8 час.
A
Air
Старуха англия захотела быть владычицей морской, но те пиратские, моргановские времена для англожидов закончились! И осталась старуха(англия) у разбитого корыта!!!
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5 час.

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