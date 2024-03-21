Китовые кости и танки. Снимки с конкурса "Лучший подводный фотограф года"

Британское общество подводных фотографов подвело итоги 2023 года "Китовые кости", подводный фотограф 2024 года и победитель в категории "Широкий угол" Underwater photographer of the year 2024 / Фото: underwaterphotographeroftheyear.
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