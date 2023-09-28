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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о словах про Немировски: «В пивной лиге Макдэвид играет летом. Это не оскорбление»

– На предсезонке вы называли Дэвида Немировски «тренером из пивной лиги». Был ли контакт с ним после этого? Может быть, переборщили с эмоциями? – Что значит «переборщили»? В пивной лиге играют сильные хоккеисты.

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