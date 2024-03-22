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Астроном Рублева: россияне не увидят полутеневое лунное затмение 25 марта

Астроном Рублева: россияне не увидят полутеневое лунное затмение 25 марта

Увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде, в России явление можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове.

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