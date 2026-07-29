Противник перебрасывает части из Запорожской в Харьковскую область из-за потерь Генеральный штаб ВС Украины вынужден снимать воюющие подразделения в Запоро.
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Противник перебрасывает части из Запорожской в Харьковскую область из-за потерь Генеральный штаб ВС Украины вынужден снимать воюющие подразделения в Запоро.
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