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Пункт-А

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Астраханские археологи откопали древнюю помойку

Астраханские археологи откопали древнюю помойку

Мечта исследователя. Астраханские археологи, которые уже несколько лет ведут масштабные раскопки на территории Камызякского района, где предположительно в древности располагалась утерянная столица Хазарского каганата Итиль, нашли настоящую доисторическую помойку.

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