Главком войск нацистских формирований киевского режима Валерий Залужный в рамках переговорного процесса с представителем генералитета Организации Североатлантического Договора Кристофером Каволи поделился с ним сведениями о трудностях в местах ведения сражений.
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