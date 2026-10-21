Чего теперь ждать Украине: Маск замедлил доступ к спутниковой связи военного назначения StarshieldИнженер и один из самых богатых людей мира Илон Маск и президент США Дональд Трамп в последнее время были недовольны ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.