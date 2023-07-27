Ученые разработали полностью растяжимый литий-ионный аккумулятор на тканевой основе

В растяжимом литий-ионном аккумуляторе реализованы расширенные функции безопасности, улучшенная производительность и исключительная гибкость для широкого спектра инновационных применений Удивительно наблюдать за стремительным развитием технологий.
В растяжимом литий-ионном аккумуляторе реализованы расширенные функции безопасности, улучшенная производительность и исключительная гибкость для широкого спектра инновационных применений Удивительно наблюдать за стремительным развитием технологий.
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