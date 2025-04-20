Протоиерей Вигилянский призвал православных делиться любовью в Светлую седмицу

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал православных христиан проявлять милосердие и делиться добротой с ближними в течение Светлой седмицы, первой недели после Пасхи, которая в этом году отмечалась 20 апреля, передает РИА Новости.