Протоиерей Вигилянский призвал православных делиться любовью в Светлую седмицу

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский призвал православных христиан проявлять милосердие и делиться добротой с ближними в течение Светлой седмицы, первой недели после Пасхи, которая в этом году отмечалась 20 апреля, передает РИА Новости.
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