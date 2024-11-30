На орбите заработал второй спутник «Кондор-ФКА» — «Росэлектроника»

Эксплуатация радиолокатора с синтезированной апертурой на спутнике «Кондор-ФКА» началась холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) и НПО машиностроения, сообщила 30 ноября пресс-служба «Росэлектроника».
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