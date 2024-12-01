СМИ: в Польше каждый месяц дезертируют по 12 обучающихся украинских военных

Около двенадцати украинских военных, проходящих обучение в Польше, дезертируют из учебных центров ежемесячно, 1 декабря со ссылкой на источники в польских службах безопасности сообщает газета Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии