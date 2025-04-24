Cейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал РИА Новости, что землетрясение, произошедшее в Турции в среду, 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7 - 7,2, которое вероятно произойдет между 2045 и 2075 годами.
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