Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна Орлова
    Этому извращенцу пора ампутировать член! Чтобы не продолжал такое и дальше!Старшекласснику и...
  • Svetlana Kuzmina
    Смешно слышать этот бред - английские технологии в российской военной системе. Англичанке, которая постоянно гадит бо...Посольство РФ наз...
  • Игорь Морозов
    Ой похоже ООНка проснулась?  Или в части бессонницы кровавые мальчики подъехали, и в самое ухо этим дебилам глухонемы...ООН: дети-беженцы...

Cейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного

Cейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан рассказал РИА Новости, что землетрясение, произошедшее в Турции в среду, 23 апреля, является предвестником более масштабного сейсмособытия магнитудой 7 - 7,2, которое вероятно произойдет между 2045 и 2075 годами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх