В ХМАО почти 6% работающего населения получают зарплату на уровне 28 тыс. рублей  

Почти 6% работающих югорчан получают за свой труд 28 тыс. рублей. О таких зарплатах в нефтяном крае сообщила сегодня во время своего отчета о работе правительства за 2021 год губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.