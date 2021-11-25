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В ХМАО почти 6% работающего населения получают зарплату на уровне 28 тыс. рублей  

В ХМАО почти 6% работающего населения получают зарплату на уровне 28 тыс. рублей  

Почти 6% работающих югорчан получают за свой труд 28 тыс. рублей. О таких зарплатах в нефтяном крае сообщила сегодня во время своего отчета о работе правительства за 2021 год губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

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