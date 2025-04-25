НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Хайденхайм», «Бавария», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

В пятницу «Штутгарт» сыграет против «Хайденхайма». В субботу «Бавария» примет «Майнц», «Байер» встретится с «Аугсбургом», дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» будет противостоять «Лейпцигу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх