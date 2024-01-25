Врач предупредила о смертельной опасности храпа

Храп — это нарушения дыхания во сне, сопровождающееся вибрацией мягких тканей гортани и носоглотки. Его опасность заключается в том, что он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе стать причиной инфарктов, инсультов и даже смерти человека.