Театр абсурда
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Театр абсурда

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«С нас хватит! Эти люди не могут управлять Европой» – премьер-министр Венгрии

«С нас хватит! Эти люди не могут управлять Европой» – премьер-министр Венгрии

Политнавигатор Нынешнее руководство ЕС должно уйти в отставку – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, реагируя на диктаторские действия либерального мэр Брюсселя, натравившего полицию на мирную конференцию.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ЕСТЬ ВЫХОД, ВЫЙТИ ИЗ ЕВРОКОЛХОЗА И ЗАБРАТЬ СВОЙ ПАЙ !!
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13 час.

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