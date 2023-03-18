Поставили подписи: Словакия передаст Украине более десятка истребителей

Исполняющий обязанности главы оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь и украинский посол в Братиславе Мирослав Кастран поставили свои подписи под межправительственное соглашением о передаче киевскому режиму истребителей МиГ-29, и двух ЗРК «Куб».