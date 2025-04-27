В Литве лелеют память о нацистских палачах и ставят им монументы

В Литовской Республике продолжаются «войны памяти». На фоне ликвидации объектов культурного наследия, связанного с периодом пребывания Литвы в составе Российской империи и СССР, в государстве создаётся своя собственная альтернативная «история».
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