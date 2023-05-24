Названы предварительные сроки межфлотского перехода на ТОФ подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов»

Названы предварительные сроки межфлотского перехода на ТОФ подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов»

Новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А"), базирующийся в настоящее время на одной из морских баз Северного флота, в скором времени совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

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