Названы предварительные сроки межфлотского перехода на ТОФ подводного ракетоносца «Генералиссимус Суворов»

Новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А"), базирующийся в настоящее время на одной из морских баз Северного флота, в скором времени совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Камчатке.
Новейший подводный ракетоносец "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А"), базирующийся в настоящее время на одной из морских баз Северного флота, в скором времени совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Камчатке.
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