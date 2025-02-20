15 историй о людях, которые порой слишком уж увлекаются экономией

В желании сэкономить свои деньги нет ничего плохого. И мир может предложить множество вариантов - можно покупать подержанную мебель и одежду в секонд-хенде, можно использовать различные скидочные купоны и ограничивать себя в развлекательных тратах.
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