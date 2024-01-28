ИИ поможет с двигателями. Искусственный интеллект будет следить за качеством

Ростех применяет искусственный интеллект для повышения эффективности производства двигателей для самолетов SJ-100 и МС-21Ростех, крупнейший российский технологический конгломерат, сделал значительный шаг вперед в области аэрокосмического производства, внедрив систему искусственного интеллекта на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Рыбинске.
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