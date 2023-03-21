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Министр Хандузи сообщил о готовности Ирана возобновить отношения со всеми арабскими странами Ближнего Востока

Министр Хандузи сообщил о готовности Ирана возобновить отношения со всеми арабскими странами Ближнего Востока

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи утром во вторник, 21 марта, заявил, о готовности страны возобновить экономические отношения со всеми арабскими странами Ближнего Востока.

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