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Царьград

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Росрыболовство объяснило гибель рыбы в Туре дефицитом кислорода

Росрыболовство объяснило гибель рыбы в Туре дефицитом кислорода

В реке Тура массовая гибель рыбы произошла из-за острого дефицита кислорода, вызванного паводком. Росрыболовство выяснило, что органические вещества из затопленных территорий ускоренно окислялись из-за жары, однако токсинового отравления не зафиксировано.

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