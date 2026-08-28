Росрыболовство объяснило гибель рыбы в Туре дефицитом кислорода

В реке Тура массовая гибель рыбы произошла из-за острого дефицита кислорода, вызванного паводком. Росрыболовство выяснило, что органические вещества из затопленных территорий ускоренно окислялись из-за жары, однако токсинового отравления не зафиксировано.
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