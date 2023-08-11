В США подсчитали количество мобилизованных на Украине

Заведующий кафедрой городских боевых действий в Институте современной войны Джон Спенсер в пятницу, 11 августа, заявил, что Украина мобилизовала для участия в конфликте с Россией больше людей, чем США имеет солдат в своих рядах, – сообщают СМИ.