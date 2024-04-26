Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Предприятия должны будут использовать и затем выкупить оборудование, приобретенное по договору лизинг Известно, что в список мер поддержки промышленных предприятий Москвы включено возмещение расходов на оплату лизинговых платежей.
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