РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Илюшин
    ну вот так примерно...Жизнь с оглядкой ...
  • Малик Гумеров
    Кто такие либералы?   ЭТО  ЛЮДИШКИ ХОЛОПСКОГО ЗВАНИЯ !    Чтобы комфортно себя чувствовать  , им нужен импортный хозя...Жизнь с оглядкой ...
  • Тим Греков
    Христианство тата...

Месяц на прием к врачу: почему наша медицина уходит от общепринятых стандартов

Месяц на прием к врачу: почему наша медицина уходит от общепринятых стандартов

Ситуация с дефицитом врачей в первичном звене достигла критических величин. Как показал опрос, проведенный Народным фронтом среди 17 тысяч пациентов, наиболее критичные специальности — невролог, эндокринолог, терапевт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх