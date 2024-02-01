Месяц на прием к врачу: почему наша медицина уходит от общепринятых стандартов

Ситуация с дефицитом врачей в первичном звене достигла критических величин. Как показал опрос, проведенный Народным фронтом среди 17 тысяч пациентов, наиболее критичные специальности — невролог, эндокринолог, терапевт.
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