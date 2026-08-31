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Снукерист.ру

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Сандерсон Лам — победитель турнира Q Tour 1 2026

Сандерсон Лам — победитель турнира Q Tour 1 2026

Сандерсон Лам обыграл в финале Фараха Аджаиба и завоевал титул на турнире Q Tour 1 2026, сообщает SnookerHQ Сандерсон Лам (фото: SnookerHQ)Все Новости Q Tour Результаты, турнирная таблица Сандерсон Лам впервые в карьере стал победителем турнира Q Tour, добившись успеха на стартовом турнире данной серии нового сезона.

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