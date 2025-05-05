Захват в стиле «Терминатора»: возможен ли сценарий восстания машин в реальной жизни? Ирина ВальковаВспоминая культовый фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», многие представляют себе мир, в котором машины обретают разум и решают уничтожить человечество.
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