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Татар-информ

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Россотрудничество: Закрытие Русского дома приведет к проблемам у Гете-института

Россотрудничество: Закрытие Русского дома приведет к проблемам у Гете-института

Закрытие Русского дома в Берлине может привести к прекращению работы Института Гете в России. Об этом напомнил руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, передает ТАСС.

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