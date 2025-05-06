Захватывающий мир городской архитектуры с неожиданных ракурсов

Талантливый городской фотограф из Нидерландов Йерун ван Дамм (Jeroen van Dam) талантливый фотограф-самоучка, ретушер, архитектор, городской дизайнер и путешественник, в настоящее время проживающий в Роттердаме, Нидерланды.
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