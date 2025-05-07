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Банки меняют условия по счетам и кредитам без согласия клиентов – проблемой займется Госдума

Банки меняют условия по счетам и кредитам без согласия клиентов – проблемой займется Госдума

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил озабоченность числом жалоб граждан на действия кредитных организаций, изменяющих условия пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов.

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