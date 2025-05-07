Банки меняют условия по счетам и кредитам без согласия клиентов – проблемой займется Госдума

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил озабоченность числом жалоб граждан на действия кредитных организаций, изменяющих условия пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии