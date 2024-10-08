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Военное обозрение

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Депутат Рады раскритиковала присвоение звания генерала офицеру ВСУ, который несёт ответственность за провалы на Покровском направлении

Депутат Рады раскритиковала присвоение звания генерала офицеру ВСУ, который несёт ответственность за провалы на Покровском направлении

Зеленский повысил очередного военачальника, ответственного за провалы ВСУ на фронте.

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