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Царьград

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Al Hadath: Хуситы ударили по лагерю беженцев в Марибе ракеты

Al Hadath: Хуситы ударили по лагерю беженцев в Марибе ракеты

Сторонники "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли ракетный удар по лагерю перемещённых лиц в Марибе. В результате атаки есть жертвы.

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