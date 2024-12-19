Встретились дама с улитками и коровы с дачи: в Петербурге стартует выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьёз»

Анималистика – одна из древнейших тем в искусстве, появившаяся ещё во времена палеолита. И первый этаж нового выставочного проекта, собравшего графику и скульптуру из 36 отечественных музеев, галерей и частных коллекций, в своём архитектурном решении апеллирует к далёкому прошлому.