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Встретились дама с улитками и коровы с дачи: в Петербурге стартует выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьёз»

Встретились дама с улитками и коровы с дачи: в Петербурге стартует выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьёз»

Анималистика – одна из древнейших тем в искусстве,  появившаяся ещё во времена палеолита. И первый этаж нового выставочного проекта, собравшего графику и скульптуру из 36 отечественных музеев, галерей и частных коллекций, в своём архитектурном решении апеллирует к далёкому прошлому.

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