Египет готовится к аномальным погодным условиям - проливным дождям и песчаным бурям на курортах

Сегодня стало известно, что на курортах Египта ожидается аномальная погода. По данным Главного управления метеорологии страны, в ближайшие несколько дней на популярных пляжах и местах для экскурсий могут пройти сильные дожди, которые в некоторых районах могут перерасти в настоящие ливни.