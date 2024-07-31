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Египет готовится к аномальным погодным условиям - проливным дождям и песчаным бурям на курортах

Египет готовится к аномальным погодным условиям - проливным дождям и песчаным бурям на курортах

Сегодня стало известно, что на курортах Египта ожидается аномальная погода. По данным Главного управления метеорологии страны, в ближайшие несколько дней на популярных пляжах и местах для экскурсий могут пройти сильные дожди, которые в некоторых районах могут перерасти в настоящие ливни.

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