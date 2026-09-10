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Если собака боится ездить в машине: как приучить ее к поездкам спокойно, без силы и борьбы

Если собака боится ездить в машине: как приучить ее к поездкам спокойно, без силы и борьбы

Собаку можно приучить к поездам в машине, но поэтапным обучением и терпением, а не принуждением и силой.

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