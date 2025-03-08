СМИ: в ФРГ выразили опасение за сделку с США на поставку F-35

Опасения за судьбу многомиллиардной сделки с США по закупке для бундесвера американских истребителей пятого поколения F-35 появились в Германии после недавних решений президента США Дональда Трампа по Украине, 8 марта пишет газета Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии