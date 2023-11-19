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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

Мбаппе о 300 голах за карьеру: «Есть те, у кого 800 или 850 мячей. Так что 300 – это просто смешно»

Вчера нападающий «ПСЖ» и сборной Франции сделал хет-трик в игре с Гибралтаром (14:0). Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 за «Монако» и «ПСЖ».

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