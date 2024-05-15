Удивительное все таки место эта тусовка. Отхожее

У меня был друг. Он занимался подводными лодками. Не уточняю где. Пишу свободно потому, что он умер. Но он мне говорил, что деньги им пошли только после прихода Шойгу. А при Сердюкове выделяли шиш. И ведь Так наверняка было во всех военных отраслях. Так что, не умаляйте заслуг Шойгу. Некрасиво. И даже подло. Свинство.

Вадим Кузнецов

Автор статьи неадекватно оценивает общественную реакцию на перемены в МО. С самого начала развитие событий СВО у части населения вызывало недоумение и гнев, а у части - оторопь. Странный, неэффективный ход событий на СВО активное население страны связывает с министром обороны, поскольку это как раз компетенция его министерства. Вдобавок ко всему, оторопь населения только усиливали некоторые заявления генерала Конашенкова - главного спикера МО. К генералу вопросов нет - он говорит что велено, он исполняет свои обязанности. А вот сданный Херсон, оставленный Купянск, люди, которые поверили в приход России и были преданы - это все "висит на воротнике"министра обороны Шойгу. Как и темнейшая и, честно говоря, постыдная история с т.н. "пригожинским мятежом". И вот сейчас, после замены С.К.Шойгу на этом посту Белоусовым, россияне выражают надежду на изменение в ходе СВО. Но автор радостно обозвал патриотически настроенных россиян пошляками, походя вновь оплевал могилу Е.Пригожина и все свел в набившей оскомину максиме "Вы Просто Завидуете Артисту!" Отвратительно.