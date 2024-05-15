Медвежий угол
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Медвежий угол

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Удивительное все таки место эта тусовка. Отхожее

Удивительное все таки место эта тусовка. Отхожее

Якеменко То, что я увидел в «патриотических» канальчиках графоманов, «военблогеров» и срочносборщиков-монтяноидов, обогатило меня, привыкшего ко многому, значительным опытом.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
У меня был друг. Он занимался подводными лодками. Не уточняю где. Пишу свободно потому, что он умер. Но он мне говорил, что деньги им пошли только после прихода Шойгу. А при Сердюкове выделяли шиш. И ведь Так наверняка было во всех военных отраслях.  Так что, не умаляйте заслуг Шойгу. Некрасиво. И даже подло. Свинство.
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8 час.
И
Искандер
Каждый имеет право на СВОЁ мнение о Шойгу и я готов его, это мнение, уважать. Но для меня Шойгу навсегда останется амнистированным государственным преступником, выдавшим автоматы из арсенала МЧС ЕБНовым боевикам во время  &quot;путча 1400&quot;.
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7 час.
Вадим Кузнецов
Автор статьи неадекватно оценивает общественную реакцию на перемены в МО. С самого начала развитие событий СВО у части населения вызывало недоумение и гнев, а у части - оторопь. Странный, неэффективный ход событий на СВО активное население страны связывает с министром обороны, поскольку это как раз компетенция его министерства. Вдобавок ко всему, оторопь населения только усиливали некоторые заявления генерала Конашенкова - главного спикера МО. К генералу вопросов нет - он говорит что велено, он исполняет свои обязанности. А вот сданный Херсон, оставленный Купянск, люди, которые поверили в приход России и были преданы - это все &quot;висит на воротнике&quot;министра обороны Шойгу. Как и темнейшая и, честно говоря, постыдная история с т.н. &quot;пригожинским мятежом&quot;. И вот сейчас, после замены С.К.Шойгу на этом посту Белоусовым, россияне выражают надежду на изменение в ходе СВО. Но автор радостно обозвал патриотически настроенных россиян пошляками, походя вновь оплевал могилу Е.Пригожина и все свел в набившей оскомину максиме &quot;Вы Просто Завидуете Артисту!&quot; Отвратительно.
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58 мин.

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