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Мошенники обманывают россиян, предлагая записаться на вакцинацию от гриппа

Мошенники обманывают россиян, предлагая записаться на вакцинацию от гриппа

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени "Госуслуг" и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа.

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