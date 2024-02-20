6 пуль для Кузьминова

ЛК

Любовь Кузьмина

Скорее всего это правда. Все дело в том, а для чего нужен в дальнейшем этот изменник? Какой смысл в дальнейшем тратиться на его сохранность? Западные деятели никогда не тратятся на пустышки.Да и обещанные деньги за его измену, он вряд ли получил. Про таких людей говорят:" Тьфу, идиот", поверил, что его озолотят за его измену. Легче всего решить этот вопрос, это всадить в дурную башку нехватку чести и достоинства, в виде свинца. Дешево, но сердито! Может быть он еще протянул бы некоторое время, но видимо начал выражать недовольство из за того, что его кинули на "бабло". Вот и довесили ему недостаток его мозгов.Нигде и никто не любит изменника и можно даже написать, что сами же СБУ или ГУР его замочили. Но еще для укронацистов этот случай даже стал полезным, так как можно сослаться на российские спецслужбы.