Испанцы ближе к ночи сообщили, что таки да, завалили в Испании предателя Кузьминова. Сначала получил 6 пуль, а потом еще машиной переехали.
6 пуль для Кузьминова
Комментарии
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Caltar
Может разберётесь сколько пуль словил этот недоделок,6 или 12,а то клацаете по клаве лишь бы чего накатать.Кстасти,а чего не написано,что его ещё и переехали несколько раз или этого уже не было?
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12 час.
Strannik Mr
Да, какая разница, сколько пуль в него всадили. Главное - завалили кабана. И вовсе неважно, сколько раз эту гадину переехали поперёк или вдоль... Важно, что сдох Максим, да и х... с ним! Получил по заслугам предатель!!!
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Скорее всего это правда. Все дело в том, а для чего нужен в дальнейшем этот изменник? Какой смысл в дальнейшем тратиться на его сохранность? Западные деятели никогда не тратятся на пустышки.Да и обещанные деньги за его измену, он вряд ли получил. Про таких людей говорят:" Тьфу, идиот", поверил, что его озолотят за его измену. Легче всего решить этот вопрос, это всадить в дурную башку нехватку чести и достоинства, в виде свинца. Дешево, но сердито! Может быть он еще протянул бы некоторое время, но видимо начал выражать недовольство из за того, что его кинули на "бабло". Вот и довесили ему недостаток его мозгов.Нигде и никто не любит изменника и можно даже написать, что сами же СБУ или ГУР его замочили. Но еще для укронацистов этот случай даже стал полезным, так как можно сослаться на российские спецслужбы.
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4 час.
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