Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 321 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    и будет он "кавалер железного, бриллиантового и соснового крестов ". О сильно похож на Власова, особенно в круглых оч...Россияне почувств...
  • павел свиридов
    Ну наконец-то!Эта косая тварь давно выпрашивала,чтобы стать "знаменем" борьбы с "режЫмом"!  Такие долго не живут, пон...Гозман заочно аре...
  • Любовь Кузьмина
    Скорее всего это правда. Все дело в том, а для чего нужен в дальнейшем этот изменник? Какой смысл в дальнейшем тратит...6 пуль для Кузьми...

6 пуль для Кузьминова

Испанцы ближе к ночи сообщили, что таки да, завалили в Испании предателя Кузьминова. Сначала получил 6 пуль, а потом еще машиной переехали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Caltar
Может разберётесь сколько пуль словил этот недоделок,6 или 12,а то клацаете по клаве лишь бы чего накатать.Кстасти,а чего не написано,что его ещё и переехали несколько раз или этого уже не было?
Ответить
12 час.
Strannik Mr
Да, какая разница, сколько пуль в него всадили. Главное - завалили кабана. И вовсе неважно, сколько раз эту гадину переехали поперёк или вдоль... Важно, что сдох Максим, да и х... с ним! Получил по заслугам предатель!!!
Ответить
9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Скорее всего это правда. Все дело в том, а для чего нужен в дальнейшем этот изменник? Какой смысл в дальнейшем тратиться на его сохранность? Западные деятели никогда не тратятся на пустышки.Да и обещанные деньги за его измену, он вряд ли получил. Про таких людей говорят:&quot; Тьфу, идиот&quot;, поверил, что его озолотят за его измену. Легче всего решить этот вопрос, это всадить в дурную башку нехватку чести и достоинства, в виде свинца. Дешево, но сердито! Может быть он еще протянул бы некоторое время, но видимо начал выражать недовольство из за того, что его кинули на &quot;бабло&quot;. Вот и довесили ему недостаток его мозгов.Нигде и никто не любит изменника и можно даже написать, что сами же СБУ или ГУР его замочили. Но еще для укронацистов этот случай  даже стал полезным, так как можно сослаться на российские спецслужбы.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх